В РФ госпитализировали Геннадия Бурбулиса 27.03.2019, 20:55

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Геннадий Бурбулис

Экс-госсекретаря РСФСР госпитализировали в Екатеринбурге.

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин Центра. Его госпитализировали из отеля Hyatt.

«Да, Геннадий Бурбулис был госпитализирован. но у него очень повысилось давление, было подозрение на инсульт, но сейчас все в порядке, состояние у него средней тяжести. Он находится под контролем врачей в областной клинической больнице. И действительно у него должна была быть лекция в «Ельцин-Центре», — заявила РБК первый заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень.

Бурбулис занимал пост первого заместителя председателя правительства России с 1991-1992 годах. До этого — пост государственного секретаря РСФСР.