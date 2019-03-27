Тереза Мэй сообщила о готовности уйти в отставку 27.03.2019, 21:16

Тереза Мэй

Фото: AP

Британский премьер-министр пообещала депутатам Консервативной партии, что уйдет со своего поста при одном условии.

Премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй не останется на своем посту на время переговоров с Евросоюзом об условиях будущего сотрудничества.

Об этом она заявила на встрече с депутатами правящей Консервативной партии, сообщает РБК со ссылкой на The Financial Times.

Мэй пообещала соратникам, что уйдет с должности главы правительства, если большинство депутатов палаты общин ратифицируют ее договор об условиях выхода Британии из ЕС, который она согласовала с Брюсселем в ноябре.

Ранее Мэй пыталась утвердить положения соглашения дважды — в январе и в марте. В первый раз ее проект договора провалился с разницей в 230 голосов, во второй раз с разницей в 149 голосов. Против договора Мэй в марте проголосовали в частности 238 членов оппозиционной Лейбористской партии и 75 консерваторов. После провала Мэй пыталась убедить соратников утвердить соглашение с третьей попытки.