На Гродненщине зубры съедают поля с озимыми 27.03.2019, 22:37

Иллюстрационное фото

В Гродненской области на зубров стали жаловаться сельчане.

Животные "под ноль" съедают поля с озимыми, рассказывает телеканал ОНТ.

С проблемой такого масштаба в регионе столкнулись впервые. В хозяйствах "Гожа" и "Прогресс-Вертелишки" зубры уничтожили озимый рапс и потоптали поля. От животных пострадали почти 30 гектаров посевов. Ущерб оценивается на сумму более 25 тысяч рублей. Еще столько же придется потратить, чтобы все пересеять.

Сельчане винят зубров из хозяйства "Озера", расположенного неподалеку. За 20 лет их стадо выросло до 300 особей, и теперь животным тесно: они ищут новые земли, чтобы прокормиться.

Пока что противостоять набегам зубров решено заборами вдоль леса. Есть также идея высаживать озимые специально для зубров на лесных полянах. Но это временные меры. В хозяйствах считают, что к следующей весне зубров нужно будет или расселять, или выдавать лицензии на охоту.