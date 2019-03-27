Эта история о всей стране 4 27.03.2019, 22:56

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Фото Александр Черный, Intex-press

Хватит ли у властей маскировочных сетей?

Чиновникам, да и не только им, надолго запомнится реакция диктатора на увиденное на ферме молочно-товарного комплекса «Слижи». Возможно, это и правда был предвыборный спектакль, старая-добрая сказка про доброго царя и нерадивых бояр, приправленная историей про неухоженную скотину, пишет «Салiдарнасць».

На этом историю про «Слижи» можно было бы и забыть — мало ли мы видели подобных спектаклей до этого. Но за ширмой резких тирад осталась незамеченной важная деталь.

Незадолго до устроенного чиновникам разноса Лукашенко вспомнил о публикациях в СМИ, в которых его поездки по сельхозпредприятиям объясняют отсутствием ожидаемых результатов от работы по развитию отрасли.

Диктатор тут же добавил, что «мы без тех 20-25% слабых хозяйств, которые у нас еще есть, вообще можем обойтись», так как «часть модернизированного сельского хозяйства дает нам полное потребление молока внутри страны и на экспорт». И пояснил, почему государство все же поддерживает отстающих:

— Но там же живут наши люди, там же есть почва, земля, которую надо обрабатывать. Поэтому мы не бросаем эти хозяйства, деревни и людей, а поднимаем их.

Объяснение прозвучало неубедительно. Ведь даже если отталкиваться от цифры в 25%, нужно понимать, что речь идет о каждом четвертом предприятии. По данным же Белстата, в 2018-м число убыточных организаций в АПК с учетом господдержки составило 144. Без учета господдержки убытки понесли 868 предприятий. Всего в Беларуси работает около 1400 сельхозпредприятий.

Последовавший вскоре скандал лишь подтвердил догадки упомянутой правителем прессы: ручное управление сельским хозяйством, сопровождаемое личным присутствием на полях и в фермах ничем хорошим не закончилось.

Не исключено, что идея создать образцово-показательный холдинг была способом отвлечь внимание от общей плачевной ситуации в отрасли. Мол, сделаем еще одно большое и успешное предприятие, чтобы люди не подумали, что в Беларуси остались только «Городец» и «Александрийское». Но, как и в случае с Оршей, которую хотели поднять из пепла и руин в пример остальным регионам, итогом стала публичная порка чиновников и череда отставок.

Реальность оказалась неумолимой: ни постоянная накачка подчиненных, ни личные визиты в создающийся холдинг, ни бесконечные совещания о сохранности топлива и трудовой дисциплине не принесли эффекта.

История в «Слижах» показательна. Ведь она не только о Шкловском районе или даже всей Могилевской области, которой даже ее уроженец Лукашенко признал отстающей. Эта история о всей стране.

Полтора года назад Наталья Кочанова проинспектировала убыточное хозяйство «Глыбочаны» в Ушачском районе, в котором накануне КГК обнаружил неработающими шесть из семи комбайнов и два из трех тракторов.

В итоге глава президентской администрации поручила взять ситуацию под жесткий контроль, что могло послужить примером и для других хозяйств. Но очередной скандал в Шкловском районе показал, что кладбища на мехдворах колхозов никуда не делись. Не страшны им ни Анфимов, ни Кочанова, ни сам Лукашенко.

На прошлой неделе диктатор побывал в Барановичах. «Особенному городу» повезло — гость №1 не заметил замаскированную сетью заброшенную ферму. Или не захотел замечать. Учитывая количество проблемных хозяйств в стране, маскировочных сетей может просто не хватить.