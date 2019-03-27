Тимошенко: Через пять лет украинцы будут среди самых успешных народов Европы 6 27.03.2019, 23:37

Юлия Тимошенко

Кандидат в президенты Украины подчеркнула, что президентские выборы - это уникальная возможность решить судьбу страны.

За следующие 5 лет украинцы должны стать одним из самых успешных народов Европы. Закончить эпоху руин и начать эпоху возрождения и становления поможет Новый курс - пошаговый план действий, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время митинга в Николаеве, сообщает пресс-служба партии.

Тимошенко подчеркнула, что президентские выборы - это уникальная возможность решить: останется ли эта "мафия" при власти или нет. Изменить систему управления страной поможет принятие Новой Конституции на всенародном референдуме.

"Мы должны отстранить эту мафию. Мы примем Новую Конституцию, которая восстановит справедливость в нашей стране и даст возможность людям влиять на жизнь государства и власть", - заверила она.

Тимошенко напомнила, что все необходимые стране изменения прописаны в инициированном ею и разработанном с лучшими специалистами Новом курсе. Здесь предусмотрены условия для лучшей жизни каждого украинца.

В частности, пошаговый план действий кандидата в президенты включает введение медицинского страхования. Так, работодатели за счет снижения налогового давления будут платить обязательную страховку для работающих, а для пенсионеров и детей, нетрудоспособных страховку будет платить государство.

Кроме того, за 5 лет Украина должна подняться по уровню доходов до соседней Польше. При новом президенте минимальная пенсия и зарплата будут не меньше прожиточного минимума - 4425 грн.

"Это будет одним из первых шагов. Пенсии для тех, кто имеет минимальный стаж будет не меньше, чем прожиточный минимум - 4425 грн, а те, кто имеет больший стаж, она будет больше", - сообщила кандидат в президенты и добавила, что будет внедрена также персонифицированная пенсионная система.

Она также добавила, что цены на газ после выборов будут снижены вдвое и, как следствие, на тепло и на горячую воду также упадут. И поможет в этом недавнее решение Окружного административного суда г. Киев.

"Три года я боролась в судах против президента и правительства за эти несправедливо установленные тарифы. Судьи, марионетки президента, три года решение не принимали. А теперь накануне выборов, приняли - тарифы были установлены незаконно и они необоснованные. Это означает, что новому президенту нужно выполнить это решение суда", - подчеркнула лидер партии.

Новый курс также предусматривает создание условий для достойной жизни молодежи: обеспечения работой, зарплатой и жильем.

Тимошенко заявила, что подписала обязательство кандидата в президенты перед каждым гражданином Украины, в котором четко определен перечень конкретных шагов, которые она воплотит в жизнь после победы, ведь доверия к политикам у людей нет.

"Если новый президент не выполнит обязательства, то ему можно не ходить на парламентские выборы. Я как опытный политик не взяла бы обязательства, которые не смогу выполнить. Мы с вами это сделаем", - подытожила председатель партии.