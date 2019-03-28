Азаренко сыграет против Соболенко в полуфинале турнира в Майами 28.03.2019, 8:15

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Белоруски успешно прошли четвертьфинал парного разряда.

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко сыграют друг против друга в полуфинале парного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами, сообщает tut.by.

В четвертьфинале Виктория Азаренко в паре с австралийкой Эшли Барти в двух сетах уверенно взяли верх над дуэтом Дарья Юрак (Хорватия) / Йоана-Ралука Олару (Румыния) — 6:1, 6:3.

Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс в четвертьфинале также в двух сетах победили 5-й сеяный дуэт турнира Габриэла Дабровски (Канада) / Сюй Ифань (Китай) — 6:2, 6:2.

Арина Соболенко и Элизе Мертенс выступают вместе всего лишь на третьем турнире. Пару недель назад они взяли парный титул на престижных соревнованиях в американском Индиан-Уэллсе. Причем в финале одолели лучших парниц мира Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии.

А уже на турнире в Майами самую рейтинговую пару планеты обыграли и Виктория Азаренко с австралийкой Эшли Барти, победив Барбору Крейчикову и Катерину Синякову в первом же круге.

В начале марта Виктория Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сайсай выиграла титул в парном разряде на турнире в Акапулько.