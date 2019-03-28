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Хуан Гуаидо назвал дату начала операции по отстранению узурпатора

  • 28.03.2019, 8:28
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В этот день начнутся акции по всей стране.

Спикер венесуэльской нацассамблеи и президент Венесуэлы Хуан Гуаидо назвал сроки начала операции, которая направлена на "прекращение узурпации" власти в Венесуэле и как итог — удаление диктатора Николаса Мадуро из власти, сообщает РБК.

«Внимание! Мы объявляем о начале подготовительного этапа «Операции свобода» (Operation Liberty) для прекращения узурпации», — написал он на своей официальной странице Twitter. Первые «тактические акции по всей стране» в рамках этой кампании пройдут 6 апреля, указал Гуаидо. «В этот день мы должны быть готовы и организованы, а комитеты помощи и свободы уже сформированы», — добавил он, обратясь к своим сторонникам. «Спасение Венесуэлы в наших руках!» — провозгласил лидер венесуэльской оппозиции.

Время «мирно протестовать и сказать диктатору, что этого достаточно», по мнению Гуаидо, должно наставать в Венесуэле в моменты, когда жителям боливарианской республики не хватает света, воды, газа или они лишены возможности передвигаться на общественном транспорте. «Давайте проясним: все варианты выхода из этой сложившейся трагедии возможны, потому что мы продолжаем выходить на улицы. Запустим «Операцию свободы», — говорится в Twitter политика.

El Comercio поясняет, что основной целью этой кампании является попытка спровоцировать уход Николаса Мадуро от власти.

Ситуация в боливарианской республике обострилась в январе, после инаугурации Мадуро. После этого законный парламент Венесуэлы на многотысячном митинге оппозиции провозгласил Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В этом качестве его впоследствии поддержали США, Канада, страны ЕС и государства Латинской Америки.


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