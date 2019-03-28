Крик души педагога: Молчать больше не могу, мы перестали учить детей 28.03.2019, 8:58

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Учителя забыли, что они не девочки на побегушках у власти.

Редакция belsat.eu, как правило, не публикует письма, которые вы нам присылаете. Однако в данном случае мы не могли не сделать исключение.

Как правило, медиа обращают вниманием на работу учителей или 1 сентября, или в период избирательных кампаний, или во время трагедий, таких как в Столбцах. Однако ежедневные проблемы обычно не выносят на публику ни сами учителя, ни эксперты. Открытое письмо, которое опубликовал «Белсат», как раз позволяет оценить весь масштаб проблем среднего образования в Беларуси:

«Я, учитель истории Софья Константиновна Прецкайло, против существующего положения вещей в белорусском образовании. Живу в маленьком районе Гродненской области, работаю в сельской школе. Молчать больше не могу. Но и вслух сказать не могу, дети учатся, я воспитываю их одна, выгонят, работу не найду. Напечатайте, пожалуйста, ведь когда-то нужно начинать бороться.

Окружающие относятся к тебе, так как ты им это позволяешь. Мы, учителя и воспитатели дошкольных учреждений, представители самой благородной профессии, часто жалуемся друг другу или родным у себя на кухне, что власть нас не уважает, не платит нам, что нас унижают. Но давай вспомним все обязанности, возложенные властью на учителя. Мы ходим по домам и проверяем электропроводку и печи, собираем металлолом и макулатуру, убираем в домах семей СОП, приносим им продукты, отвечаем за то, что отец или мать ученика пьет. Мы выходим на работу в любое время, независимо от отпуска или выходного абсолютно бесплатно. Мы являемся членами избирательных комиссий, комиссий по борьбе с коррупцией, комиссий по противопожарной безопасности и обследованию домов и квартир.

И твердо знаем, что ничего из этого не является нашими прямыми обязанностями. Но мы, подобно рабам, делаем это, безропотно, без возражений, как бы чего не вышло.

Мы не возразим ни одному начальнику, не попытаемся защитить свои права. Да, мы хотим работать, боимся лишиться своего места. Мы содержим не только свои учебные заведения, но и отчисляем собственные деньги на доплату малоимущим работникам, чья заработная плата не дотягивает до минимальной. Получая гроши, мы безропотно выписываем ненужные нам газеты и журналы. Покупаем игрушки и необходимое оборудование в детские сады. Отвечаем за вакцинацию учащихся и воспитанников, часто оплачивая вакцину из собственного кармана. Мы делаем все, что не имеет к нашим прямым обязанностям никакого отношения.

Мы перестали учить детей, потому что у нас нет на это времени.

Для того, чтобы заполнить классному руководителю или воспитателю необходимые в начале учебного года документы нужно несколько недель. Где уж тут планы писать и готовить уроки! Мы ставим подпись под документами, сути которых не понимаем (исправность печного отопления и проводки). И при этом мы молчим, не возражаем. Так может мы сами виноваты в том, как власть относится к нам.

Мы перестали сами себя уважать, мы забыли, что мы Учителя, а не девочки на побегушках у власти.

Пока мы сами не скажем нет «дополнительным обязанностям» никто нас от них не освободит. Мы должны уважать самих себя и свою профессию, и только тогда власть начнет уважать нас».