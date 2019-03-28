Майк Помпео: США и НАТО готовят особые меры против России 28.03.2019, 9:19

1,315

МАЙК ПОМПЕО

В начале апреля в Вашингтоне пройдет встреча глав МИД стран Альянса.

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в среду, 27 марта, на слушаниях в Палате представителей, объявил о принятии новых мер для противодействия российской агрессии в Украине, сообщает dw.com.

Они будут представлены на следующей неделе. "Надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить об еще одной серии мер, которые мы примем вместе (с партнерами по НАТО - Ред.)", - заявил глава Госдепартамента.

Об этих мерах, по словам Помпео, будет объявлено во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО, которая пройдет в Вашингтоне 3 и 4 апреля. В НАТО пока не прокомментировали эту информацию.

Об усилении давления на Россию в связи с агрессией в Украине думают и в Евросоюзе. Во вторник в Европарламенте провели дебаты "Пять лет незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией". "Украина, столкнувшаяся с российскими нарушениями международного права, не одинока… За эти годы мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну мира. И Украина знает, что наша поддержка продолжится", - заявил еврокомиссар по вопросам соседства Йоханнес Хан.