Фотофакт: В Полоцке дети плавают на пенопласте в глубокой луже 3 28.03.2019, 10:49

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В микрорайоне Аэродром нет детских площадок, поэтому школьники играют на стройке.

В Полоцке школьники во время каникул играют на строительной площадке. Фото, где дети плывут по огромной луже на кусках пенопласта, как на лодках, опубликовала в интернете жительница дома №10 по улице Мира. Полочанка пишет, что глубина лужи составляет более метра. Об этом передает «Еврорадио».

"Дети регулярно катаются на кусках пенопласта в большой луже, оставшейся после строительных работ, — пишет жительница микрорайона Аэродром. — измеряли с мужем лужу палкой. В отдельных местах она метр, а может, и больше. Этого достаточно, чтобы произошла трагедия. Все её ждут?"

К женщине присоединились другие жители Полоцка. В комментариях люди жалуются на отсутствие детских площадок, спортивных городков и просто мест, где можно было бы прогуляться. Особенно, по словам местных жителей, эта проблема ощущается в новых районах.

"Сами не знают, чего хотят: одним стоянку, другим площадку"

В отделе архитектуры и строительства Полоцкого райисполкома рассказали, что не слышали о глубокой луже, а жители новых районов сами не знают, чего хотят.

"Не знаю, что там за ситуация. Даже не представляю, что это за лужа, — ответила заместитель начальника отдела Анна Калужонок. — Но мы постоянно требуем от подрядчиков, чтобы наводили порядок.

С детскими площадками действительно сложно. Смысл их делать, если строительство микрорайона идёт полным ходом? Детские площадки, естественно, предусмотрены. На несколько домов — одна площадка. Люди сами не знают, чего больше хотят! Одни требуют площадку, другие стоянку, мол, в квартире две-три машины. Всё будет, но чуть позже".

Чиновница не ответила, когда точно проблема с лужей в полоцком дворе будет решена. Но пообещала связаться со строителями, которые работали на объекте.