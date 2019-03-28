В России задержали экс-губернатора Хабаровского края 1 28.03.2019, 10:59

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Фото: primamedia.ru

Виктор Ишаев стал четвертым губернатором в России, на которого заведено уголовное дело.

Утром 28 марта в Москве был задержан бывший губернатор Хабаровского края единоросс Виктор Ишаев, дальневосточные СМИ сообщают, что он был помещен под домашний арест. Одновременно в правительстве Хабаровского края прошли обыски. По сообщению пресс-службы правительства края, они связаны с хищениями в лесной отрасли, и это же обвинение, по данным Интерфакса, предъявлено и бывшему руководителю края, сообщает "Настоящее время".

Обыски в здании правительства Хабаровского края проводят сотрудники ФСБ, а также Следственного комитета. "Информацию подтверждаем. Проходят в рамках "лесного дела", – сказали в пресс-службе правительства края.

Ишаев родился в Кемеровской области. С 1990-го по 1991 год он был начальником главного планово-экономического управления Хабаровского края, а с 1991-го по 2009 год – главой администрации и губернатором Хабаровского края, дважды переизбравшись на этот пост. Региональные издания даже спустя почти 10 лет после его отставки называли его "политическим долгожителем и одним из самых весомых дальневосточных политиков".

В апреле 2009 года Ишаев был назначен полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-2013 годах был министром РФ по развитию Дальнего Востока. После отставки с поста полпреда и министра в 2013 году он получил должность советника президента "Роснефти" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.

Источник в правоохранительных органах отметил, что обыски в Хабаровске прошли, в том числе, в кабинете Виктора Хлапова, соратника Ишаева. Хлапов с конца 90-х служил в органах МВД, а после выхода на пенсию стал работать личным водителем-охранником Ишаева и быстро стал его доверенным лицом, а после занимал несколько постов сначала в администрации края, а потом в аппарате полпреда. В последние годы он занимал пост зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти.

Обыски в правительстве края прошли также на прошлой неделе: после них было возбуждено уголовное дело о хищении более 1 млрд рублей. Дело было возбуждено по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Пособничество в мошенничестве") против "бывшего чиновника правительства, курировавшего лесную отрасль". Но был ли это Хлапов – следователи не уточняют.

Ишаев – четвертый губернатор в России, на которого заведено уголовное дело.