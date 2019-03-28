Гомельский туалет за $1 миллион не работает потому, что в нем забыли сделать вентиляцию? 7 28.03.2019, 11:05

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Пресловутый «золотой» туалет попросту не доделали.

Спешка и аврал, которые сопровождали строительство ставшего знаменитым общественного туалета на гомельской набережной, закончились тем, что объект, открытый еще к визиту в Гомель Лукашенко и Петра Порошенко 25 октября, до сих пор не работает, пишут «Сильные новости».

Строительство уборной в самом сердце Гомеля стало поводом для множества публикаций как в белорусских, так и в иностранных СМИ. Изюминка оказалась в том, сколько на нужды гуляющих было выделено денег. В разных материалах цифры варьировались от 700 тысяч рублей до полутора миллионов долларов. Откуда такая разбежка, поначалу никто не понимал. Лишь позже стало ясно, что путаница возникла оттого, что сам подрядчик не называл конкретную стоимость — на паспортах значилась лишь сумма в 1,5 млн. белорусских рублей, однако у объекта оказалось две очереди: собственно, первый туалет, уже построенный, и второй, который возводится сейчас на другом конце набережной.

Так или иначе, сумма все равно выглядела и выглядит внушительно, поэтому горожане правомерно задаются вопросом: а почему уже построенный туалет до сих пор не работает? Ведь его открытия так ждали в конце октября прошлого года, к Форуму регионов Беларуси и Украины, который состоялся в октябре 2018 года в Гомеле. И не просто ждали: он таки был открыт, однако буквально через пару дней закрылся и воспользоваться им гомельчане не могут до сих пор.

Впрочем, возможно, причина достаточно банальна. Судя по всему, пресловутый «золотой» туалет попросту не доделали. Об этом, в частности, может свидетельствовать следующая информация.

22 марта на сайте icetrade.by, на котором размещаются государственные тендеры и госзакупки, появилась информация о выборе субподрядной организации на выполнение работ по устройству вентиляционных систем и кондиционирования с выполнением автоматизации приточной вентиляции, а также проведением пусконаладочных работ системы вентиляции и автоматизации вентсистем на объекте строительства «Общественные туалеты на набережной р.Сож в г.Гомеле. 1-я очередь».

О том, что речь идет именно об уже построенном туалете говорит тот факт, что подрядчика выбирают для работ на объекте 1-й очереди. 2-я очередь, то есть, вторая уборная, еще находится в стадии строительства, там пока не до вентиляции.

Судя по опубликованным сведениям, стоимость организации надлежащего проветривания данного места оценена в 97 960 белорусских рублей, то есть, без малого в 47 тысяч долларов.

Завершение выполнения заказа стоит ожидать также к памятной дате — ко дню рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, то есть, к 22 апреля.

Возможно даже, что с завершением всех необходимых работ в этот красный день календаря долгожданный туалет на набережной реки Сож гостеприимно распахнет свои двери.