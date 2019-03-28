Невзоров: Лукашенко потребовал надеть наручники на всех, кроме себя самого 28.03.2019, 11:07

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Александр Невзоров

Именно диктатор является идеологом и вдохновителем того, что все увидели.

Александр Невзоров дал оценку разносу, который Лукашенко устроил в Шкловском районе:

— Лукашенко, с изумлением посетив коровник, выяснил, что в результате всех многочисленных усилий по госстроительству, госхозяйствованию опять получился Освенцим, — заметил в Невзоров эфире Эха Москвы. — И он выяснил, что, оказывается, животноводство ожидаемо превратилось в навозное болото, из которого торчат кончики коровьих рогов. Какая неожиданность, вообще-то, честно говоря!

Умилительно, что в этой ситуации Александр Григорьевич наручники потребовал для всех присутствующих, кроме себя самого. Хотя, в общем, по идее, идеологом и вдохновителем социалистического хозяйствования в отдельно взятой точке мира является, в общем, он сам больше, чем кто бы то ни было. То есть он вдохновитель гов**ща.

Вот как-то от этих лавров он начал отползать в сторону. А социалистическое хозяйствование, оно же не может быть другим.