Почему российские «интернационалисты» бессильны в Венесуэле 2 Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

28.03.2019, 11:20

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Фото: twitter.com/FedericoBlackB

Сотня военных РФ не спасут диктаторский режим.

Как известно, 23 марта в аэропорту Каракаса совершили посадку Ан-142 и Ил-62 Минобороны РФ, на которых в столицу Венесуэлы было доставлено 100 российских военнослужащих и 35 тонн груза. Согласно опубликованной позже в открытых источниках информации, в составе этой группы также был заместитель главкома Сухопутных войск МО РФ, а задачи данного контингента – консультирование командного состава, преданного Мадуро, в случае вторжения в Венесуэлу третьих сил.

Между тем, весьма показательным стало то, что буквально на следующий же день после прибытия спасательного десанта Венесуэла вновь погрузилась в кромешную тьму, продолжив традицию социалистического блэкаута.

Так, из-за масштабного сбоя в системе энергоснабжения Венесуэлы, который продолжается второй месяц, без электричества осталось 18 из 23 штатов боливарианской республики.

Стоит отметить, что блэкаут наносит серьезный удар не только по социальной, общественной и экономической обстановке в стране. Подобные отключения значительно влияют на уровень коммуникации и дезорганизуют вооруженные силы. А потому говорить об эффективном противодействии вероятному противнику даже не приходится.

Кроме того, не забываем, что наиболее вероятные антагонисты режима — это Колумбия и Бразилия, поддерживаемые США. И тут следует понимать, что Колумбия и Бразилия это не только страны, обладающие военно-техническим превосходством над Венесуэлой, но и имеющие колоссальный опыт в ведении партизанской войны в специфических условиях местной природы.

В свою очередь, у российских интернационалистов, которые прибыли в Каракас, такого опыта нет. Собственно, возникает вопрос – как они будут консультировать венесуэльцев, которые лучше разбираются в партизанских действиях в джунглях, чем рязанские консультанты?

Собственно, прибывший в Каракас десант из себя мало что представляет как реальная военная сила, и в случае начала боевых действий в условиях блэкаута, настроенного против режима местного населения и сложных социально -общественных условий, он очень быстро может превратиться в корпус 400-х или и того хуже, сработает на понижение статуса.

А потому, если в Венесуэле и начнется операция по свержению режима, а рано или поздно, но этому процессу будет дан силовой старт, россияне окажутся в статусе смертников либо эвакуационной бригады. Но, все же, эвакуация Мадуро на российских бортах вряд ли пройдет по плану Москвы, ведь, кто-кто, а США не позволят венесуэльскому диктатору так просто улизнуть, и выбор российским пилотам придется делать на ходу. Или получить под хвост AIM-120 AMRAAM, или все-таки зайти на посадку в сопровождении пары F-35.

Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»