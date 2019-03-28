Правда ли, что коты лечат? 8 28.03.2019, 12:00

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Владение домашними животными совершенно точно уменьшает стресс и его болезнетворное воздействие на организм.

Научно доказано: риск умереть от инфаркта миокарда или других сердечно-сосудистых заболеваний, часто связанных со стрессом, значительно снижен у бывших или действующих владельцев котов. На владельцев собак это, к сожалению, не распространяется, пишет "Вокруг света".

Также кошка не спасет при высоком риске инсульта, или если завести ее слишком поздно, когда болезнь уже развилась. Нет также научных доказательств широко распространенной версии, что мурлыканье кошки на определенных частотах помогает развитию мягких тканей и быстрому восстановлению поврежденных костей и нервов.

Зато многие владельцы котов утверждают, что кот лечит от головной боли: лежащий рядом и тихо мурлыкающий кот помогает облегчить приступ мигрени.