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На МКАД произошла серьезная авария

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  • 28.03.2019, 12:17
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(Обновлено) Пострадали три человека, движение затруднено.

Несколько аварий произошло на внутреннем кольце МКАД на участке от улицы Мазурова до Ждановичей. Движение транспорта затруднено. Об этом tut.by сообщили читатели.

— Прямо за развязкой серьезная авария — столкнулись три автомобиля, один из них опрокинулся на крышу. На месте скорая помощь, ГАИ. Далее на участке до Ждановичей еще 4 аварии, — рассказал читатель.

Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, автомобиль Suzuki ехал в третьей полосе МКАД. Из-за несоблюдения дистанции водитель этой машины совершил столкновение с попутным Mercedes. От удара Suzuki отбросило вправо, где он врезался в VW и опрокинулся на крышу.

В результате ДТП две пассажирки Volkswagen (1991 и 1995 годов рождения), а также водитель Suzuki получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В районе аварии движение серьезно затруднено. Журналисты рекомендуют водителям планировать свои маршруты с учетом этой информации.

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

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