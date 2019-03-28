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Военные взяли под контроль танкер, захваченный в Средиземном море мигрантами

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  • 28.03.2019, 12:23
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Фото: Reuters

Судно направилось в один из портов Мальты.

Мальтийские военные взяли под свой контроль танкер Elhiblu-1, захваченный в Средиземном море ливийскими мигрантами.

Об этом сообщает The Associated Press.

Как отмечается, после этого судно направилось в один из портов Мальты.

Информации о пострадавших среди захватчиков во время спасательной операции не поступало. Состояние членов экипажа также не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Средиземном море мигранты захватили спасшее их судно, не желая возвращаться в Ливию.


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