Военные взяли под контроль танкер, захваченный в Средиземном море мигрантами

Военные взяли под контроль танкер, захваченный в Средиземном море мигрантами1
- 28.03.2019, 12:23
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Судно направилось в один из портов Мальты.
Мальтийские военные взяли под свой контроль танкер Elhiblu-1, захваченный в Средиземном море ливийскими мигрантами.
Об этом сообщает The Associated Press.
Как отмечается, после этого судно направилось в один из портов Мальты.
Информации о пострадавших среди захватчиков во время спасательной операции не поступало. Состояние членов экипажа также не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Средиземном море мигранты захватили спасшее их судно, не желая возвращаться в Ливию.