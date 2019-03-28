Лукашенко назначил руководителей сразу четырех районов Минска 6 28.03.2019, 12:27

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Новые руководители появятся в Заводском, Октябрьском, Партизанском и Фрунзенском районе.

Лукашенко назначил новых руководителей четырех районов столицы, сообщает пресс-служба диктатора.

Новые руководители появятся в Заводском, Октябрьском, Партизанском и Фрунзенском районе.

Руководить администрацией Заводского района столицы будет Сергей Масляк, который до настоящего времени работал председателем Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Главой администрации Октябрьского района Минска станет Геннадий Люботынский, ранее работавший в должности директора коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление капитального строительства Заводского района Минска».

Валерий Вороницкий согласован на должность главы администрации Партизанского района Минска. Сюда он перейдет из Ленинского района столицы, где был первым заместителем главы администрации.

Фрунзенский район Минска возглавит Сергей Шкруднев, который ранее работал заместителем начальника главного управления по делам государственных органов — начальником управления регионального развития Аппарата Совета Министров Беларуси.

Напомним, эти районы остались без руководителей в начале года. Экс-главы Фрунзенского и Заводского районов Артем Цуран и Александр Дорохович пошли на повышение и стали зампредами Мингорисполкома. Главы Партизанского и Октябрьского районов Денис Овсяников и Анатолий Жуковский, как рассказывал нам источник, были уволены по соглашению сторон.

В конце ноября прошлого года председателем Мингорисполкома стал экс-министр транспорта Анатолий Сивак. При его назначении Лукашенко акцентировал внимание на том, что состав городской вертикали надо менять.

В конце декабря на совещании у Лукашенко глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что один из действующих глав районов обнаглел так, что каждый четверг бесплатно получает продукты из магазина. О ком шла речь до сих пор не известно.