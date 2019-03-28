Грядет время больших перемен Михаил Светов

28.03.2019, 12:39

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Свободу и достоинство обретают только на площадях.

После митинга прошло уже две недели, второе чтение закона об изоляции Рунета так и не состоялось. Это еще не победа, нужно готовиться, что они попытаются провести его втихую, перед самым закрытием весенней сессии. Но это важный урок для всех, кто рассказывает, якобы митингами ничего нельзя изменить.

Когда на улицу выйдет не 16 тысяч человек, а хотя бы двести тысяч, митинги изменят все. Мы сможем добиться любых перемен к лучшему, какие захотим. Нужно только перестать бояться власть и начать бояться за свою жизнь.

Выйти на улицу не страшно. Страшно потерять интернет, страшно, когда тебя ждет нищая молодость и голодная старость. Страшно, когда зло остается безнаказанным, а добро поруганным. Только улица, только митинги могут спасти Россию от ужаса и разорения.

Я обещаю продолжать делать все, чтобы спасти в России свободный интернет и сделать русский народ самым богатым и свободным на свете. Но я не обещаю, что победить будет легко.

Грядет время больших перемен. Если номенклатура продолжит мешать людям собираться мирно, без оружия, и продолжит игнорировать голос вежливого общества, наступит время одиночек. И на мое место, на место Навального, придут новые злые, в глазах которых будет только ненависть, и они будут правы. Это страшное будущее, которого можно избежать. Но именно на него обрекает Россию путинская номенклатура.

Спасибо всем, кто вышел на улицу 10 марта. Помните, свободу и достоинство обретают только на площадях.

Михаил Светов