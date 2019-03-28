Отопление для белорусов может подорожать в четыре раза 9 28.03.2019, 12:42

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Цены на услуги ЖКХ вырастут намного выше, чем прогнозируется.

В 2019 году жители Беларуси возмещают 80,5% затрат на жилищно-коммунальные услуги, а по тепловой энергии — 20%, поэтому сохраняется значительный потенциал роста цен, сообщает select.by.

Об оплате услуг ЖКХ сообщил заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и жилищно-коммунального хозяйства Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Дмитрий Бурдюгов. Он подчеркнул, что это только оценочные, а не окончательные показатели. Только по электроэнергии, а также по стоимости газа для газовых плит, возмещение в текущем году будет стопроцентным.

Сближение уровня оплаты жилищно-коммунальных услуг с себестоимостью будет осуществляться не только посредством роста цен на них, но и с помощью снижения этой себестоимости. Как сообщил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило в интервью газете «Рэспублiка», предприятия отрасли в 2018 году снизили затраты на 83 млн. рублей, а за три года — на 450 млн. рублей. Геннадий Турбило подчеркнул, что в настоящее время еще есть резервы для экономии.

По его мнению, добиться сокращения затрат позволило внедрение планово-расчетных цен, осуществленное с 2015 года. Минжилкомхоз постоянно анализирует затраты на основные услуги ЖКК и устанавливает их для предприятий.

В то же время, себестоимость тоже не будет стоять на месте, она постоянно растет в соответствие с темпами роста цен в смежных сферах. Поэтому номинальный рост цен на услуги ЖКХ к моменту их вывода на себестоимость может оказаться намного выше 19,5%.

Что касается электроэнергии, то с ценами на нее ясности нет, так как ее себестоимость в ближайшие годы будет во многом зависеть от БелАЭС, где еще нет определенности по процентной ставке российского кредита, а также по его объему. Кроме того, неясно, на каких условиях Беларусь будет покупать российские нефть и газ в ближайшие годы.