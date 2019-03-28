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Михаил Жемчужный написал письмо на волю и поблагодарил за поддержку

  • 28.03.2019, 13:04
Михаил Жемчужный
Фото: «Радыё Свабода»

Политзаключенный благодарит участников пикета в поддержку политзаключенных.

Общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик опубликовала в "Фейсбуке" письмо политзаключенного Михаила Жемчужного. Политзаключенный поблагодарил за пикет в Минске на Октябрьской площади в поддержку политзаключенных.

"Дорогие боевые подруги! Поздравляю вас со 101-й годовщиной БНР и Днем Воли! Горжусь нашим знакомством и готов дальше бриться и называться "ботаником", лишь бы обнимали! Слежу за вашими пикетами, даже снимок в СМИ видел со своей фотографией.

Рад, что у вас с юмором хорошо и адреналиновая зависимость такая, как у меня. Берегите себя. Нас ждут великие дела! Жыве Беларусь! Жыве Вечна с Богом! Март 2019. Миша Жемчужный"


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