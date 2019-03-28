«Лукашенко и не видит, что есть такие трущобы» 13 28.03.2019, 13:25

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Администрация Гомельской области не имеет средств, чтобы провести обычную канализацию.

В поселке «Юбилейный», который почти в черте Гомеля, есть ветхое жилье, в котором люди живут без газа и без туалета даже на улице! Чиновники десятилетиями игнорируют проблемы жителей так называемых «бараков». Что происходит в поселке «Юбилейный» выяснял «Белсат».

«Туалета нет общественного, а у некоторых даже личного нет. Ходим на ведра», - сетуют жители.

Оно и не удивительно, если со времени постройки - 1950-й год - эти дома ни разу не ремонтировали. Жительница дома №4 Светлана Волосянкина:

«У нас клопы, блохи летом кусают. Дети малые. Крыша течет почти во всех квартирах».

Жители называют свой дом просто - бараком. Жительница дома №4 Наталья Комарова:

«Будем просить Лукашенко. Он, наверное, и не видит, что есть такие трущобы».

Дома были на балансе минского треста «Белтрансстрой». На месте его представляли сначала центральные ремонтно-механические мастерские, а сейчас - строительно-монтажный поезд 716. Люди исправно платили за капитальный ремонт и техническое обслуживание, однако ни ремонтов, ни обслуживания не припомнят.

«У нас вот розетка там на кухне есть, выбивает пробки, когда ставим стиральную машинку. Приходится через удлинитель тянуть. МЧС вот приходило с месяца два назад, посмотрело все, сказала установить только два пожарные извещателя в зал и в детскую комнату», - говорит Виталий Комаров, житель дома №4.

Журналисты решили позвонить в ЦБМ-716, чтобы услышать их комментарии по поводу этой ситуации. Но пока искали номер, выяснили интересный факт: с мая 2018 года это учреждение пребывает в процессе ликвидации в связи с неплатежеспособностью. И трубку они, предсказуемо, не снимают.

Гомельский общественный активист Василий Поляков видит проблему равнодушия местных чиновников в системе вертикали власти:

«В Беларуси нет местного самоуправления, все проблемы людей они вот здесь, на этом низком уровне. И если существует в государстве самоуправление, то эти проблемы решаются. Если существует вертикаль, то все проблемы не видны для вертикали. Вертикаль делает то, что ей интереснее».

Вот так и получается, что, когда интересы чиновников и граждан не совпадают, люди, которые живут в дряхлых домах без газа и даже канализации, вынуждены полагаться только на правителя.