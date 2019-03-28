Президентский рейтинг в Украине: Порошенко увеличил отрыв от Тимошенко 28.03.2019, 13:17

Владимир Зеленский продолжает занимать первое место.

По данным опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), шоумен Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга.

Результаты опроса свидетельствуют, что за Зеленского готовы проголосовать 28,5% среди тех, кто уже определился с выбором, сообщает Интерфакс-Украина.

У действующего президента Украины Петра Порошенко 18,8% поддержки. Лидера партии ВО Батькивщина Юлию Тимошенко поддерживают 13,3% опрошенных.

Далее следуют Юрий Бойко - 11,5%, Анатолий Гриценко - 8,6%, Олег Ляшко - 5,4%, Игорь Смешко - 4,5%, Александр Вилкул - 4,1%, Руслан Кошулинский - 1,8. У остальных кандидатов менее 1% рейтинга.

Опрос проводился с 20 по 26 марта 2019 года. Всего было опрошено 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, которые контролируются Украиной.

По данным опроса Центра Разумкова, у шоумена Владимира Зеленского 18,8% поддержки. За нынешнего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 15,7% опрошенных, а за Юлию Тимошенко - 11,5%,