Видеофакт: В Австралии появилось озеро с розовой водой 28.03.2019, 13:35

К необычному водоему съезжаются тысячи туристов.

В австралийском Мельбурне появилось розовое озеро. Как пишет korrespondent.net, oб этом сообщается в сюжете ТСН.

В искусственном водоеме в одном из городских парков вода стала ярко-розового цвета. К озеру съезжаются тысячи туристов, чтобы снять необычное явление. Некоторые гости города устраивают настоящие "сказочные" фотосессии.

Вода в озере окрасилась в розовый цвет из-за буйного роста водорослей на дне, которые выделяют красный пигмент – бета-каротин. Когда температура воздуха опустится и растения "успокоятся", вода приобретет нормальный цвет.

Власти утверждают, что розовое озеро не вредит окружающей среде и не является опасным, но советуют туристам не купаться в нем.