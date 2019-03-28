закрыть
28 марта 2019, четверг, 15:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Мальтийские военные отбили захваченный турецкий танкер

  • 28.03.2019, 13:44
  • 1,014
Фото: AP

Судно было направлено в гавань Валетты в сопровождении патрульного катера.

Мальтийские военные взяли под контроль небольшой турецкий танкер, захваченный мигрантами, которых его экипаж спас у берегов Ливии, сообщает «Голос Америки».

Об этом говорится в заявлении вооруженных сил Мальты, выпущенном в четверг.

Очевидец сообщил Reuters, что судно было направлено в гавань Валетты в сопровождении патрульного катера.

Танкер Elhiblu 1 подобрал 108 мигрантов, которые затем захватили судно, когда узнали, что он доставит их обратно в Ливию.

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини заявил в среду, что Италия не открыла бы свои порты «преступникам», занимающимся пиратством.


популярное за неделю

Мнение

А если копнуть глубже?
А если копнуть глубже? Лилия Шевцова
Праздник на плантациях
Праздник на плантациях Николай Статкевич
Чрезвычайный назначенец
Чрезвычайный назначенец Владимир Халип
Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй
Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй Константин Скуратович