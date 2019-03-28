Опрос: Лидером президентского рейтинга в Украине остается Зеленский 5 28.03.2019, 13:56

Второе место делят Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживают 26,6% респондентов из тех, кто определился с выбором и намерен голосовать. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", опубликованные 28 марта, пишет "Гордон".

Второе место в рейтинге делят действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать по 17% опрошенных.

За лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 9,8%, за внефракционного нардепа Юрия Бойко – 9,5%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,4%, за нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула – 4%, за экс-начальника Главного управления военной разведки Минобороны, бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко – 3,5% опрошенных.

Опрос проводили с 22 по 27 марта 2019 года среди 3 тыс. респондентов старше 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 1,8%.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. 8 марта Центризбирком утвердил список из 39 кандидатов в президенты.