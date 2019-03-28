Учительница заставила солигорского школьника удалить из соцсетей его патриотические стихи 14 28.03.2019, 14:01

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Герман Лебедь написал стих о бело-красно-белом флаге.

Стало известно о странной ситуации, которая произошла в гимназии №1 Солигорска.

В этой гимназии, в 10 «А» классе, учится Герман Лебедь, пишет nn.by.

Он олимпиадник по истории, учится хорошо — средний балл выше 8, приближается к девяти.

Одно из увлечений школьника — поэзия, он и сам пишет стихи.

Герман

На днях он опубликовал на своей странице ВКонтакте вот такие стихи:

Бел-чырвона-белы сцяг

Дзе белы — незалежнасць

Стаю пад сцягам перамог

І чую прыналежнасць

Да поспехаў, да барацьбы

За чыстую свабоду

Няма цяпер яе ў нас

Вяртайце сцяг народу

Мы самі можам выбіраць

Пакіньце нас у спакоі

Мой — бел-чырвона-белы сцяг

Мой герб — гэта Пагоня.

Вероятно, стихи были приурочены к 25 марта.

Что было дальше, журналистам рассказали друзья семьи и мама школьника:

«Сыну начали угрожать «проблемами в будущем» и заставили удалить это из соцсетей, если он этих «проблем» не хочет. Он удалил. Кажется, он не очень переживает, но спал сегодня плохо», — сказала нам мама Германа.

По словам женщины, с ним провели беседу в школе, а на следующий день в семью ожидается визит из школы, так как в других стихах парня усмотрели «суицидальные идеи».

Сам Герман о ситуации говорить не хочет и считает, что его классная — не основной двигатель ситуации, а что она получает приказы «сверху».

В самой школе ситуацию пока не комментируют: «Травли школьника нет, ситуация выглядит не так», — сказала журналистам заместитель директора по воспитательной работе Валентина Ленько.

С самим классным руководителем парня, Натальей Арлукевич, связаться не удалось, так как сегодня в Солигорске проходят олимпиады.

В профиле этой женщины на сайте школы сообщается, что ее педагогический стаж 17 лет, она преподает русский язык.

Ее кредо звучит так:

«Голубь — это я.

Я — в творческом полете.

Творческий полет не ограничен гимназией.

Он — моя жизнь!»

Министерство образования готово прокомментировать ситуацию в ближайшее время.