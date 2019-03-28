Учительница заставила солигорского школьника удалить из соцсетей его патриотические стихи

Учительница заставила солигорского школьника удалить из соцсетей его патриотические стихи14
- 28.03.2019, 14:01
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Герман Лебедь написал стих о бело-красно-белом флаге.
Стало известно о странной ситуации, которая произошла в гимназии №1 Солигорска.
В этой гимназии, в 10 «А» классе, учится Герман Лебедь, пишет nn.by.
Он олимпиадник по истории, учится хорошо — средний балл выше 8, приближается к девяти.
Одно из увлечений школьника — поэзия, он и сам пишет стихи.
На днях он опубликовал на своей странице ВКонтакте вот такие стихи:
Бел-чырвона-белы сцяг
Дзе белы — незалежнасць
Стаю пад сцягам перамог
І чую прыналежнасць
Да поспехаў, да барацьбы
За чыстую свабоду
Няма цяпер яе ў нас
Вяртайце сцяг народу
Мы самі можам выбіраць
Пакіньце нас у спакоі
Мой — бел-чырвона-белы сцяг
Мой герб — гэта Пагоня.
Вероятно, стихи были приурочены к 25 марта.
Что было дальше, журналистам рассказали друзья семьи и мама школьника:
«Сыну начали угрожать «проблемами в будущем» и заставили удалить это из соцсетей, если он этих «проблем» не хочет. Он удалил. Кажется, он не очень переживает, но спал сегодня плохо», — сказала нам мама Германа.
По словам женщины, с ним провели беседу в школе, а на следующий день в семью ожидается визит из школы, так как в других стихах парня усмотрели «суицидальные идеи».
Сам Герман о ситуации говорить не хочет и считает, что его классная — не основной двигатель ситуации, а что она получает приказы «сверху».
В самой школе ситуацию пока не комментируют: «Травли школьника нет, ситуация выглядит не так», — сказала журналистам заместитель директора по воспитательной работе Валентина Ленько.
С самим классным руководителем парня, Натальей Арлукевич, связаться не удалось, так как сегодня в Солигорске проходят олимпиады.
В профиле этой женщины на сайте школы сообщается, что ее педагогический стаж 17 лет, она преподает русский язык.
Ее кредо звучит так:
«Голубь — это я.
Я — в творческом полете.
Творческий полет не ограничен гимназией.
Он — моя жизнь!»
Министерство образования готово прокомментировать ситуацию в ближайшее время.