18-летняя студентка двое суток провела на Окрестина из-за попытки дать пинка городовому

18-летняя студентка двое суток провела на Окрестина из-за попытки дать пинка городовому12
- 28.03.2019, 14:16
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Александра Самосюк в шоке от произошедшего.
Общественная активистка Наталья Горячко была задержана во время праздничного митинга 24 марта в Киевском сквере, пишет nn.by.
Она утверждает, что в изоляторе на Окрестина столкнулась с девушкой, которую задержали за попытку ударить памятник городовому около здания МВД.
Девушку зовут Александра Самосюк, ей 18 лет, она студентка БГУ. Задержание произошло в субботу 23 марта, когда Александра вместе с отцом и братом гуляла по улице Городской Вал.
У того же памятника городовому девушка замахнулась ногой, чтобы дать пинка. В этот момент из здания МВД вышли полдюжины милиционеров. Родных девушки правоохранители не трогали, а вот самой Александре пришлось поехать в изолятор временного содержания на Окрестина.
Там она провела время до понедельника. 25 марта Самосюк повезли в суд Московского района Минска, но процесс не состоялся. Судья отправил дело на доработку. Девушку освободили в зале суда.
Сама девушка находится в шоке от произошедшего. Она отказывается давать комментарии.
Скульптура городового была установлена в Минске в 2017 году. Это образ правоохранителя времен Российской империи. В прошлом году подросток Арсений дал пощечину памятнику городовому. После его задержали, и парень на видео просил прощения у памятника.
Против бывшего политзаключенного Вячеслава Косинерова было заведено уголовное дело за то, что он накинул петлю на этот памятник. Косинеров получил штраф, но перед этим месяц провел в изоляторе.