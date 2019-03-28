18-летняя студентка двое суток провела на Окрестина из-за попытки дать пинка городовому 12 28.03.2019, 14:16

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Александра Самосюк в шоке от произошедшего.

Общественная активистка Наталья Горячко была задержана во время праздничного митинга 24 марта в Киевском сквере, пишет nn.by.

Она утверждает, что в изоляторе на Окрестина столкнулась с девушкой, которую задержали за попытку ударить памятник городовому около здания МВД.

Девушку зовут Александра Самосюк, ей 18 лет, она студентка БГУ. Задержание произошло в субботу 23 марта, когда Александра вместе с отцом и братом гуляла по улице Городской Вал.

Александра Самосюк

Фото: vk.com

У того же памятника городовому девушка замахнулась ногой, чтобы дать пинка. В этот момент из здания МВД вышли полдюжины милиционеров. Родных девушки правоохранители не трогали, а вот самой Александре пришлось поехать в изолятор временного содержания на Окрестина.

Там она провела время до понедельника. 25 марта Самосюк повезли в суд Московского района Минска, но процесс не состоялся. Судья отправил дело на доработку. Девушку освободили в зале суда.

Сама девушка находится в шоке от произошедшего. Она отказывается давать комментарии.

Скульптура городового была установлена в Минске в 2017 году. Это образ правоохранителя времен Российской империи. В прошлом году подросток Арсений дал пощечину памятнику городовому. После его задержали, и парень на видео просил прощения у памятника.

Против бывшего политзаключенного Вячеслава Косинерова было заведено уголовное дело за то, что он накинул петлю на этот памятник. Косинеров получил штраф, но перед этим месяц провел в изоляторе.