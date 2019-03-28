ВВС Израиля уничтожили средства ПВО Асада 28.03.2019, 14:08

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Израильские F-15 и F-16 действовали на высоте около 15 километров.

Поздно вечером 27 марта ВВС Израиля провели очередную операцию против военных объектов в Сирии. На этот раз удары обрушились на аэропорт Алеппо и близлежащую промышленную зону. Об этом сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по правам человек, наблюдатели, а также сирийское государственное телевидение, на которое ссылается Reuters (перевод – newsader.info).

Babak Taghvaee сообщает о том, что израильские F-15 и F-16, действуя на высоте около 15 километров, сбросили на цели высокоточные управляемые бомбы GBU-39. "Самолеты явно находились в зоне действия российских С-400, однако, следуя требованию Израиля, россияне не выпустили ни одной ракеты", – пишет издание в твиттере, демонстрируя графическое изображение с радиусом действия российских комплексов ПВО, которые расположены на базе Хмеймим.

По его данным, израильские ВВС поразили противодействовавшие им сирийские системы противовоздушной обороны, а также заводы по производству оружия, в том числе высокоточных ракет, которые использует сирийская правительственная армия президента Сирии Башара Асада.

Как утверждает Babak Taghvaee, для борьбы с ПВО израильтяне задействовали особые противорадиолокационные ракеты "Далила" (Delilah), предназначенные специально для борьбы с РЛС. Уникальная особенность данной ракеты заключается в том, что она, в отличие от обычных крылатых ракет типа "Томагавк", способна "зависать" над определенным районом с тем, чтобы в определенный момент выследить "ускользающий" объект и нанести точный удар по скрытным высокомобильным целям. Как предполагается, в прошлом году именно такая ракета уничтожила в Сирии российскую батарею "Панцирь С" – современное средство борьбы с ракетами.

Журналист Левент Кемаль разместил в своем твиттере видеозапись последствий израильского налета на Алеппо. Со ссылкой на неназванные источники он сообщил о том, что были поражены пять целей – цементный завод, Аль-Найраб, международный аэропорт Восточного Алеппо, город Азизия и промзона Шейх-Наджар.

Последствия ударов Израиля по расположенному в промзоне Алеппо заводу, где производились высокоточные ракеты для сирийской правительственной армии

По словам Кемаля, в ходе вчерашних израильских ударов погибли по меньшей мере 28 иранских военнослужащих – офицеров и военных советников, действовавших на стороне Асада.

По сведениям сирийской оппозиции, атаки, направленные против оружейных складов, которые принадлежат Ирану и его союзникам, привели к мощным взрывам и гибели как минимум четырех человек, охранявших арсенал. Об этом пишет Times of Israel.

Источник госагентства SANA подтвердил факт воздушной атаки на северо-востоке от Алеппо, однако отрицает наличие убитых. По его словам, в результате ударов был причинен лишь материальный ущерб.

В сирийской армии настаивают, что средствам ПВО удалось перехватить часть израильских ракет. Ранее подобная информация не находила подтверждений.

Вопреки С-300

Остается неясным, как в этом контексте обстоит дело с переброшенными в Сирию системами С-300, которые, по заявлению российских военных, должны были препятствовать операциям Израиля. Ранее поступала противоречивая информация по этому поводу: с одной стороны, Москва высказывала недовольство квалификацией сирийских военных, которые так и не освоили управление комплексами С-300; с другой – российские СМИ писали о намерении развернуть эти системы уже весной 2019 года.

Израиль неоднократно доказывал, что способен с легкостью нейтрализовать российские системы ПВО в Сирии без всяких потерь для себя: с декабря по январь израильские самолеты совершили в Сирии как минимум четыре атаки – в том числе две масштабные, – в ходе которых были ликвидированы порядка десяти батарей ПВО российского производства, в том числе российский "Панцирь-С" и китайский радар для обнаружения малозаметных самолетов. Последний, как предполагается, был ликвидирован новейшим малозаметным истребителем F-35.

Еще один недавний предполагаемый удар Израиля по Сирии произошел 20 марта. В этот день министр обороны России Сергей Шойгу посетил Сирию, где передал Башару Асаду от президента России Владимира Путина послание, содержание которого не раскрывалось.

10 марта сообщалось о том, что Россия, вероятно, фактически взяла под полный контроль систему противовоздушной обороны Сирии и аэропорты страны. Как отмечалось, отныне сирийским властям, по всей видимости, фактически запрещено использовать средства ПВО без согласования с российским командованием, и ни одно воздушное судно на сирийской территории не поднимется в воздух без индивидуального согласования со стороны военных РФ.

Такая информация была распространена вслед за переговорами между Путиным и израильским премьером Беньямином Нетаньяху. Как утверждается, российский президент согласился с позицией Израиля о недопустимости иранского военного присутствия в Сирии. Этому предшествовали сообщения о фактическом расколе между РФ и ее союзниками – Асадом и иранскими атоллами. В рамках этого разгорающегося противостояния Россия делает ставку на верного ей сирийского бригадного генерала Сухеля аль-Хасана. В то же время российская сторона добивается того, чтобы Башар Асад и его брат Махер были полностью исключены из политического будущего Сирии.