Китай капитулировал в торговой войне с США 28.03.2019, 14:22

1,359

Новые китайские уступки позволили значительно продвинуться в подготовке письменного соглашения.

Пошлины на половину китайского экспорта США, введенные администрацией Дональда Трампа, вместе с угрозой удвоить их и распространить на все китайские товары без исключения, похоже, склонили Пекин к капитуляции в торговой войне, пишет finanz.ru.

В ходе последнего раунда переговоров, которые с американской стороны ведет Роберт Лайтхайзер, а с китайской советник по экономики Си Цзиньпина Лю Хэ, Китай согласился на «беспрецедентные» уступки, сообщили Reuters четыре высокопоставленных чиновника в Белом Доме.

В добавок к уже согласованному обещанию резко увеличить закупки американской сельхозпродукции и заключить долгосрочный контракт на приобретение СПГ в США на сумму 21 млрд долларов, Китай предложил ряд шагов в ключевой для Вашингтона сфере - технологической.

Именно этот вопрос оставался камнем преткновения на переговорах: США требовали согласившись изменить политику в области прав интеллектуальной собственности и трансфера технологий, обвиняя в китайские компании в массовой краже американских разработок.

Новые китайские уступки позволили значительно продвинуться в подготовке письменного соглашения, призванного положить конец тарифной войне, которая поставила под удар почти 5% мировой торговли, сообщил один из источников Reuters.

Формальное заключение сделки было запланировано на конце марта, однако переговоры Си Цзиньпина и Трампа в резиденции Мар-о-лаго были отложены на неопределенный срок.

Конкретных сроков нет и сейчас: переговоры будут продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы добиться от Китая нужных решений, заявил другой американский чиновник: это может быть май, июнь, или апрель.

Проблемой на переговорах остается механизм верификации достигнутых договоренностей. Кроме того, Китай требует немедленной отмены всех пошлин в случае сделки. Трамп же заявил на прошлой неделе, что тарифы останутся в силе «на продолжительное время», чтобы гарантировать соблюдение соглашения.

«Ряд пошлин останется. Мы пойдем на какие-то уступки, но не будем отменять все (тарифы). Мы не можем», - заявил Reuters один из источников, близких к переговорам.

Развернуть курс китайским переговорщиков, которые еще в начале марта, по данным Bloomberg, занимали жесткую позицию по вопросам технологий и интеллектуальной собственности, заставляет резкое замедление экономики.

Рост промышленности в январе замедлился до 5,3% год к году. Это минимальное значение за 17 лет оно значительно ниже, чем нужно для выполнения целей по экономическому росту на 13-ю пятилетку (2016-20 гг), отмечает аналитик ЦМИ Сбербанка Николай Фролов.

Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе КНР в феврале остался ниже отметки 50 пунктов, отделяющей рост от сжатия (49,2 пункта).

Прибыль китайских промышленных предприятий в декабре рухнула на 14,2%. Особенно пострадал автосектор (-42%), по которому бьет охлаждение внутреннего спроса, и производители электроники (-21,6%), у которых сокращаются экспортные возможности, отмечает экономист ING Ирис Панг.

Падение прибыли сулит сложности с обслуживанием долга, общий размер которого в китайской экономике вырос в 6 раз за последние 12 лет, превысив 30 трлн долларов.

Одновременно в феврале увеличилась безработица, до 5,3%, и ее снижение будет стоять на первом месте для правительства, заявил премьер-министр Ли Кэцян 15 марта.

В начале марта Китай объявил о масштабном снижении налогов, которое высвободит для бизнеса ресурсы на сумму около 2 триллионов юаней (298 млрд долларов). Это будет обеспечено в том числе за счет снижения на 3 процентных пункта верхней границы ставки налога на добавленную стоимость с целью поддержать промышленный сектор.