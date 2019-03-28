Синоптики: Завтра будет до +15°С 28.03.2019, 14:27

Прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

29-30 марта погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы, пишет «Гидромет».

29 марта преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +8..+15°С.

30 марта осадков по стране не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +11..+17°С.