CМИ: Журналисты нашли у Зеленского незадекларированный особняк в Италии 6 28.03.2019, 14:34

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Посещает ли кандидат в президенты Украины тосканскую виллу, неизвестно.

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский владеет 15-комнатной виллой на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми, которая не упоминается в его декларации, говорится в расследовании Слидство.Инфо, пишет "Новое время".

Согласно документам, полученным Слидством.Инфо, в 2017 году итальянская фирма San Tommaso SRL, задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми. За него итальянская фирма заплатила 3,8 миллиона евро.

Посещает ли Зеленский тосканскую виллу, неизвестно. В его Instagram удалось найти лишь одно фото из неизвестного итальянского городка, датированное 9 августа 2017 года. К тому времени семья Зеленского, скорее всего, уже владела виллой в Форте-дей-Марми. На заднем фоне фото, в конце узкой итальянской улочки, виднеется море. Однако, понять, какой именно это город, невозможно.

Городок Форте-дей-Марми расположен в регионе Тоскана, на побережье Тирренского моря в 90 километрах от Флоренции. Это городок облюбовали российские богачи - здесь отдыхают олигархи Роман Абрамович, Олег Дерипаска и члены семьи покойного президента РФ Бориса Ельцина.

Слидство.Инфо спросила у Владимира Зеленского, почему эта недвижимость не упоминается в декларации кандидата, несмотря на то, что он с женой - конечные бенефициары фирмы San Tommaso SRL, которая владеет имуществом в Форте-дей-Марми. А также пользуется ли Зеленский виллой и почему выбрал именно этот город. На что журналисты получили лаконичный ответ пресс-службы кандидата в президенты: "Декларация кандидата заполнена в полном соответствии с действующим законодательством Украины".