Доллар продолжает дорожать 28.03.2019, 14:37

Российский рубль дешевеет.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 28 марта прошли очередные торги валютами, пишет tut.by.

Доллар вырос на BYN0,0019, до 2,1288 рубля.

Евро снизился на BYN0,0014, до 2,3937 рубля.

Российский рубль подешевел на BYN0,0091, до 3,2815 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.