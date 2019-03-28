Видеохит: Хитрый мангуст обвел леопарда вокруг пальца 1 28.03.2019, 14:41

Ролик сняли работники Национального парка Крюгера.

Работники южноафриканского Национального парка Крюгера сняли на видео мангуста, которому удалось в последний момент сбежать от охотящегося на него леопарда. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail (перевод - «Новое время»).

На записи показано, как молодая самка леопарда по имени Тлаламба поджидает стаю мангустов. Однако из-за неопытности хищник, как предположили наблюдатели, не понимает, что мангусты тоже его видят. Поэтому прыжок Тлаламбы не оказывается для них неожиданностью, и они бросаются врассыпную. Даже самому ближнему к леопарду мангусту удается убежать.

На фоне слышны разговоры снимающих ролик людей. Они переживают за мангустов и называют решение леопарда подпустить их близко "неплохим ходом". В подписи к видео работники парка выразили уверенность, что с возрастом хищник улучшит свои охотничьи навыки: "Хотя Тлаламбе и не повезло в этот раз, у нее есть задатки стать такой же искусной охотницей, как ее мать Тханди".