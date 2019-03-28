Даля Грибаускайте: Литва никогда не была так защищена, как сейчас 1 28.03.2019, 14:52

Литва уже 15 лет входит в НАТО.

В связи с 15-й годовщиной членства Литвы в НАТО президент страны Даля Грибаускайте говорит, что страна никогда не была так защищена, как сейчас, пишет delfi.lt.

"Литва, можно сказать, никогда не была так защищена, как сейчас", - сказала глава государства в распространенной президентской пресс-службой в четверг звукозаписи.

"Поэтому членство в НАТО - это наша возможность жить в мире, создавать свое государство таким, какого мы сами хотим", - добавила она.

По словам Грибаускайте, Литва в историческом отношении пострадала от сложных геополитических вызовов, но сегодня НАТО гарантирует, что "оккупации, ссылки и преследование нашего народа никогда не повторятся".

В четверг в Сейме Литвы отметят 15-летие её членства в НАТО.

На мероприятия приглашены послы государств и атташе по обороне стран НАТО, представители Министерства обороны, Вооруженных сил Литвы.

На заседании Сейма состоится дискуссия о значении НАТО для государственности Литвы, выступит помощник генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии, посол Такан Ильдем, члены Сейма, представитель интеграционной единицы сил НАТО в Литве, полковник-лейтенант Кейт Александер Муди.

В полдень на Площади независимости будут подняты флаги Литвы и НАТО, показательную программу продемонстрируют Рота почетного караула ВС и оркестр ВС Литвы.

В этом году НАТО отмечает 70-летний юбилей. Литва вступила в этот оборонный альянс 29 марта 2004 года, когда в Вашингтоне были депонированы документы о ратификации Североатлантического договора.