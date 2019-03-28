МИД Беларуси: Обсуждение приоритетов партнерства с ЕС практически зашло в тупик 2 28.03.2019, 14:59

Олег Кравченко заявил, что текст документа «завис».

Обсуждение текста документа о приоритетах партнерства между Беларусью и Европейским союзом зашло в тупик, но переговоры продолжаются. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, cообщает БелТА.

«Я не готов сказать, что он завис навсегда. Все же мы настроены на то, чтобы пытаться найти какой-то компромисс. На данный момент, к сожалению, по этому документу мы находимся практически в тупике. Но это не значит, что переговоры на эту тему приостановлены или же окончены», - сказал Олег Кравченко.

По его словам, в контактах с европейской стороной это тема всегда обсуждается. «Это не просто констатация того сложного положения, которое сейчас есть, а обсуждение тех действий, которые мы могли бы предпринять», - пояснил дипломат.