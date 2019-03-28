«Одноклассники» перешли на белорусский язык 3 28.03.2019, 15:14

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Перевод затронул не только элементы интерфейса, но и логику работы части платформы.

Российская социальная сеть представила интерфейс на белорусском языке. Беларусь – вторая после России страны по количеству пользователей «ОК». Однако белорусский язык стал пятнадцатым в списке доступных языков платформы – после немецкого, румынского и турецкого, сообщает «Белсат».

28 марта все пользователи «Одноклассников» в Беларуси получили сообщения о возможности перехода на локальную язык в интерфейсе социальной сети.

После включения на любой из устройств белорусский язык автоматически подключается на всех других версиях «ОК» пользователя.

Для запуска языковой версии сервис перевел более 100 тысяч слов. Самым коротким словом в интерфейсе оказалось «в», а самым длинным – «конфиденциальность» (канфідэнцыяльнасць).

«Перевод затронул не только элементы интерфейса, но и логику работы части платформы. Например, сейчас некоторые подарки можно найти при помощи запросов по-белорусски: «улыбнись», «тепло», «игрушка» («усміхніся», «цеплыня», «цацка») и других», – говорится в сообщении компании.

Беларусь – вторая страна после России по количеству пользователей «ОК». Ежемесячно социальную сеть посещают 2,7 млн пользователей из нашей страны – почти каждый третий житель.

Наиболее популярные «Одноклассники» среди белорусов 25-45 лет.

Одна из самых популярных форм информации на платформе – видеоролики. В среднем белорусы смотрят там каждый месяц около миллиарда коротких фильмов. Репортажи «Белсата» собирают ежемесячно более 50 тысяч просмотров.

По данным Информационно-аналитического центра, «Одноклассники» – самая популярная социальная сеть в Беларуси – ее посещают 68,8% пользователей подобных сервисов. 11,6% белорусов называют «ОК» любимым интернет-ресурсом.