Часы Европы: как ЕС отменяет «летнее» и «зимнее» время 1 Юрий Онищенко

28.03.2019, 15:21

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Cам отказ от практики перевода часов, похоже, уже окончателен.

Европейцы больше не хотят переводить часы. Страны Евросоюза планируют отказаться от перехода на летнее и зимнее время – но сделают это не в этом году, как планировалось до недавнего времени, а только в 2021-м.

Но сам отказ от практики перевода часов, похоже, уже окончателен. Большинство жителей ЕС поддерживают отмену этой практики, которая выглядит все более устаревшей, а изначальные аргументы в ее пользу все больше ослабевают на фоне технологических изменений.

Итак, на этой неделе Европейский парламент поддержал позицию о том, чтобы через два года отменить перевод стрелок. Решение пока не окончательное, но оно станет основой для обсуждения со странами ЕС для подготовки соответствующего закона.

Энергосберегающие часы

Концепция летнего времени возникла задолго до появления самого Евросоюза. Летнее время впервые ввели во время Первой мировой войны Германия и Франция, а затем и другие страны, с единственной целью – ради энергосбережения. Электроэнергии не хватало, а перевод стрелок на час вперед весной дает возможность дольше пользоваться естественным дневным освещением.

Германия в апреле 1916-го стала первой страной в Европе, которая использовала идею летнего времени в целях экономии угля. Великобритания и большинство союзников вскоре последовали этому примеру, Россия и некоторые другие страны – в 1917 году, а США – в 1918-м.

При этом "естественным", или поясным, то есть стандартным для той или иной территории является то время, которое сейчас принято называть "зимним".

После войны переход на летнее время в Европе отменили, но с 1970-х годов этот механизм возродили во многих европейских странах, в частности, из-за нефтяного кризиса и связанных с ним аргументов по экономии энергии. В рамках всего Евросоюза положения о переходе на летнее время впервые были введены в 1980 году.

Но сейчас главный аргумент, благодаря которому появилось "летнее время", просто не работает.

Для освещения используются диодные или энергосберегающие лампы, и его доля в общем балансе потребления электроэнергии стала незначительной, а экономия электроэнергии за счет перевода стрелок – вообще исчезающе мала.

Правда, остается вопрос комфорта.

Сторонники перевода часов ставят вопрос вроде "зачем нам летом восход солнца в 4 утра – пусть лучше вечерние сумерки начинаются позже".

Так или иначе, в Европе уже несколько лет продолжается дискуссия о том, не стоит ли отказаться от перевода часов. А в 2018 году начались реальные шаги к воплощению этой идеи.

Европа хочет перемен

В прошлом году Еврокомиссия провела онлайн-опрос, в котором приняли участие 4,6 миллиона граждан ЕС, и 84% из них поддержали идею. Критики утверждали, что результаты опроса нерепрезентативны, так как в нем доминировали немцы, число которых среди респондентов достигло аж 70%.

При этом, скажем, в Греции и на Кипре большинство проголосовали за сохранение практики перевода часов на "летнее время".

Впрочем, в Брюсселе основываются не только на общественном мнении, но и на результатах исследований, которые свидетельствуют, что экономическая польза от перевода стрелок недостаточна.

"Организация летнего времени может быть полезной для внутреннего рынка, в частности, транспорта, стимулирования активного отдыха и обеспечения минимальной экономии энергопотребления, но влияние на другие экономические сектора остается в значительной степени безрезультатным", – говорится в докладе Европарламента от 2017 года.

Есть ли вред от перевода часов? Ответ неочевиден.

Отмечается, что в сельском хозяйстве беспокойство по поводу летнего времени (воздействие на биоритмы животных, например) несколько уравновешивается развитием нового оборудования, таким как искусственное освещение или другие автоматизированные технологии.

То же самое касается безопасности дорожного движения, где трудно выделить влияние летнего времени на увеличение аварийности.

В то же время отказ от перевода стрелок также позволяет избежать дополнительных затрат, ведь нужно не только переводить часы, но и перенастраивать различное оборудование. А вопрос расписания поездов в ночь, когда переводят часы – постоянная головная боль для железнодорожников.

Помимо экономического эффекта, важным фактором является влияние на здоровье человека. Но и здесь нет ясности с тем, насколько оно реально.

Да, многие граждане ЕС – так же, как и Украины – жалуются на то, что из-за перевода стрелок часов у них нарушены биоритмы, возникают трудности со сном, раздражительность и снижается концентрация. Но научные исследования однозначно доказывают негативное влияние перевода часов на самочувствие, а сторонники летнего времени, наоборот, считают, что это даст возможность проводить больше времени на свежем воздухе.

Так или иначе, Брюссель не мог проигнорировать мнение граждан.

После прошлогоднего опроса Брюссель предлагал всем государствам перейти на единое время уже с 1 апреля 2019 года, но страны ЕС заявили о нереалистичности таких быстрых изменений, и этот срок решили отложить на два года.

Отменить перевод часов на самом деле хотят не только немцы, но и большинство стран Европы. Вопрос только в том, кто останется на "летнем" времени, а кто – на "зимнем".

Еврокомиссия дает странам-членам свободу решать, по какому времени они хотят жить.

К примеру, в Финляндии опрос показал, что большинство граждан хотят жить по зимнему времени, хотя голоса разделились почти поровну – 52% на 48%.

В Германии, кстати, в этом также нет единодушия. Министр здравоохранения Йенс Шпан отдает предпочтение летнему времени: "Я могу прекрасно представить себе 12 месяцев летнего времени". А вот глава Союза немецких учителей Хайнц Петер Майдингер считает, что с точки зрения родителей и учителей зимнее время имеет свои преимущества. Ведь тогда детям не придется "на протяжении нескольких месяцев ходить в школу в темноте".

Очевидно, что страны ЕС будут делать выбор исходя из географического расположения. "Нам выгодно быть в одном часовом поясе с Финляндией и странами Балтии", – говорил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Мир без летнего времени

ЕС планирует отмену еще и потому, что от этой практики уже отказались многие его торговые партнеры. Сейчас в мире часы переводят 60 стран – большинство стран Европы, США, Канада и несколько стран Латинской Америки.

Однако все больше стран отказываются от этого – например, Исландия, Китай, Россия, Беларусь и недавно Турция. Азиатские страны вообще почти не применяют эту практику, за исключением нескольких государств Ближнего Востока, таких как Израиль, Иордания, Ливан, Сирия и Иран.

Причем выбор между летним и зимним временем везде остается непростым.

Как известно, Россия в 2011 году отказалась от перехода на зимнее время, однако в 2014-м решение изменили и страна отказалась уже от летнего времени, и теперь живет по зимнему.

Синим обозначены государства и их территории, которые переводят время на летнее, оранжевым - отменившие такой перевод, красным - те, которые и не имели такой практики. В Украине время не переводится в оккупированном Крыму.

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Китай, второй по величине торговый партнер ЕС, использовал летнее время только до 1991 года. Китайский пример вообще уникален – территория государства попадает в четыре часовых пояса, однако по всей стране действует единое стандартное время, которое называется "пекинским".

В Соединенных Штатах, которые разделены на шесть часовых поясов, на большинстве территории действует переход на летнее время. Исключение составляют только два штата – Аризона и Гавайи. Подобная ситуация и в Канаде: переход на летнее время осуществляется, но с несколькими территориями-исключениями.

В составе Украины пока также территория, где стрелки часов не переводят дважды в год - это оккупирован Крым.

Хотя и в нашей стране в 2011 году была попытка отказаться от перевода часов и жить по летнему времени. Верховная рада приняла соответствующее постановление, которое, впрочем, вызвало недовольство в западной части страны. Местные жители были недовольны перспективой вставать зимой затемно и вести детей в школы и детсады еще до восхода солнца. Месяц спустя парламент отменил постановление.

Но поскольку в ЕС нет государства, настолько протяженного с востока на запад, то там этот вопрос не возникает. И пока все идет к тому, что последний обязательный переход на летнее время на территории Евросоюза состоится в марте 2021 года.

Страны, которые захотят навсегда вернуться к зимнему времени, смогут сделать это в октябре 2021-го.

Юрий Онищенко, "Европейская правда"