Вооруженные силы Дании будут набирать на службу геймеров 2 28.03.2019, 15:52

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Любители компьютерных игр будут служить в военно-воздушных силах и управлять беспилотными аппаратами.

Вооруженные силы Дании собираются целенаправленно брать на службу геймеров. В первую очередь те будут служить в военно-воздушных силах и управлять беспилотными аппаратами, пишет "Европульс".

По наблюдениям военного командования Дании, у любителей компьютерных игр есть много качеств, которые их выгодно отличают: как правило, геймеры лучше ориентируются по картам, легче переносят стресс и эффективнее работают в команде.

Впервые датские военные обратили внимание на геймеров в 2017 году, в качестве эксперимента дав объявление о наборе на службу. Эксперимент оказался удачным — если обычно военным приходится просматривать 40 заявок, чтобы найти подходящего кандидата, то среди геймеров подходящим оказался каждый двадцатый.

Теперь вооруженные силы Дании заключили соглашение о партнерстве с датской федерацией киберспорта E-sport Danmark. Армия будет размещать объявления о вакансиях на популярных у геймеров онлайн-платформах.