Эксперты назвали самые популярные авиамаршруты в мире 28.03.2019, 15:59

В среднем каждый день по самому популярному авиамаршруту в мире совершается 82 перелета.

Британский онлайн-сервис авиационной статистики OAG составил рейтинг самых загруженных и популярных авиамаршрутов 2019 года, пишет korrespondent.net.

На первом месте оказался рейс Куала-Лумпур - Сингапур. В течение года по этому маршруту совершается около 30 тысяч перелетов. В среднем каждый день по этому направлению совершается 82 перелета.

За ним последовали маршруты Гонконг - Тайбэй (28,5 тысячи рейсов в год) и Сингапур - Джакарта (27 тысяч рейсов в год).

В топ-10 также вошли рейсы Джакарта - Куала-Лумпур, Инчхон (Республика Корея) - Кансай (Япония), Нью-Йорк - Торонто, Гонконг - Инчхон, Бангкок - Сингапур и Дубай - Кувейт.