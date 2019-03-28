Лукашенко не доволен работой Шуневича 26 28.03.2019, 16:09

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Игорь Шуневич

Диктатор обвинил главу МВД в том, что он не провел проверку на сельхозпредприятиях.

Александр Лукашенко не может оценить работу МВД на отлично. Об этом он заявил сегодня при назначении новых глав УВД и Академии МВД, сообщает пресс-служба диктатора..

«Если абсолютно честно, я не могу сегодня милиции поставить по 10-балльной шкале оценку 9 или 10, и даже 8 с натяжкой. И я лишний раз в этом убедился (это министра касается и госсекретаря), будучи в Могилевской области», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что поручал министру внутренних дел весной 2018 года провести проверку на сельхозпредприятиях.

«И если бы мое поручение министру было выполнено, то этого бардака, который мы видели на одном из машинных дворов во второй день моей поездки по Могилевской области, не было бы. Там ни одной единицы не было живой, превратили в кладбище», — cказал он.

Новых назначенцев призвал взять под контроль не только улицы и борьбу с криминалом. Милиция должна помочь контролировать хранение техники, капитальных зданий и помещений, передает БелТА.

«Без милиции мы это не сделаем. В советские времена милиция была везде. У них до всего было дело. Сейчас мы, видимо, в отдельных местах перчатки беленькие надели и ходим», — сказал глава государства.