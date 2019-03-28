Тимошенко заявила, что Порошенко должен ответить по 20 статьям Уголовного кодекса 8 28.03.2019, 16:18

Юлия Тимошенко

Фото: ba.org.ua

Кандидат в президенты Украины высказалась по поводу действующего президента.

Лидер ВО "Батьківщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко в авторской программе основателя интернет-издания "Гордон" "В гостях у Дмитрия Гордона" выразила мнение, что президент Украины Петр Порошенко будет привлечен к ответственности по 20 статьям Уголовного кодекса.

"Я с этим человеком (тогда это называлось “любі друзі”) пережила Оранжевую революцию. И я видела, как эти люди жадностью своей невероятной просто убивали Оранжевую революцию, расстреливали ее в упор. Делили дома и земли под застройку, рвали на себя заводы, отрывали какие-то куски государственных ресурсов, чтобы счета свои офшорные пополнить. Я не в мемуарах это прочитала – я это прожила! Я хорошо помню, как было уничтожено все, на что надеялись люди. Поэтому сегодня президент должен уйти. Даже не потому, что разгорелся этот оборонный скандал и стало видно, что он на крови зарабатывал. Не потому, что он по 20 статьям Уголовного кодекса должен ответить, и он будет отвечать", – заявила Тимошенко.

По ее словам, Порошенко должен уйти, потому что он совершил "самое тяжкое из преступлений – убил надежду".

"Убил веру – после Революции достоинства. Это то, за что невозможно к уголовной ответственности привлечь, но это рушит жизнь народа на десятилетия", – добавила она.