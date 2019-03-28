«Нафтан» распродает имущество 1 28.03.2019, 16:23

Нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке продаёт тепличный комплекс под Полоцком.

За объект, где можно выращивать помидоры, просят пять миллионов долларов. Месяц назад "Нафтан" в очередной раз пытался избавиться от своей элитной резиденции под Москвой. Оба этих объекта пустуют, передает «Еврорадио».

Неужели экономические дела крупного предприятия настолько плохи, что нужно распродавать собственность?

На заводе журналистов уверяют, что идёт обычное избавление от ненужного имущества, которое "Нафтан" содержал много лет.

"Это всё непрофильные объекты, а завод — нефтяное предприятие, — ответил заместитель генерального директора ОАО "Нафтан" Сергей Евтушик. — Ещё при советской власти была продовольственная программа, поэтому появилась теплица. Недвижимость под Москвой лет восемь уже не можем продать. Может, Европейское радио из Европы клиента найдёт? Каждый должен заниматься своим делом. Если непрофессионалы занимаются, то тяжело рентабельности добиться".

На заводе говорят, что уже прошло время, чтобы "заниматься всем на свете", поэтому сейчас переходят исключительно на профильное производство.