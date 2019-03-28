Блогер Андрей Паук ставит на место местных «аниськиных» 1 28.03.2019, 16:46

Официальная версия задержания блогера в е – статья 108 УПК.

28 марта подполковник юстиции Октябрьского районного отдела Следственного комитета Александр Круголь сообщил известному блогеру Андрею Пауку, о том, что его задержали в порядке статьи 108 уголовно-процессуального кодекса (УПК). Об этом пишет «Гомельская весна».

Следователь сообщает, что его ведомство не наделено правом дачи оценки законности задержания органами дознания, а возбужденное уголовное дело по ст. 340 УК (заведомо ложное сообщение о минировании) передано для дальнейшего расследования в СК по Гомельской области.

Напомним, после обыска и изъятия компьютеров и иных носителей информации Андрей Паук пожаловался в прокуратуру о незаконности действий местных «аниськиных». Жалобу в прокуратуру также подала и супруга блогера Ольга – она заявляет об оставлении людьми в форме их малолетнего ребенка в опасности (отца забрали, ребенок один остался в квартире).

«Старший лейтенант милиции Дробов И.В. записал в постановлении о моем задержании, цитата: «Паук А.В. обоснованно подозревается в умышленном, с целью принятия мер реагирования со стороны государственных органов, совершении уголовного преступления», - цитирует в жалобе прокурору милиционера блогер. - Именно на милиционере сейчас лежит обязанность доказать эту обоснованность, а равно, как и мой умысел, - добавил Андрей Паук.

Юрист ОО "Белорусский ассоциация журналистов" Леонид Судаленко заявляет о намерении довести дело блогера до суда.

«Подчеркиваю, статья 108 УПК допускает задержание, если имеются достаточные основания подозревать в совершении преступления лицо при условии, что оно пыталось скрыться или не имеет постоянного места жительства или не установлена его личность. В деле Андрея Паука это требование закона грубо нарушено людьми в форме. Мы сейчас хотим узнать, на каком уровне принималось решение о задержании блогера, раз так легко был растоптан закон», - прокомментировал ситуацию юрист.

Андрей Паук - известный белорусский видеоблогер и член ОО "Белорусский ассоциация журналистов". Он ведет в соцсетях блог "Рудобельская показуха", в котором критикует местную власть.