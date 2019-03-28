Как в Беларуси «боролись» с бесхозяйственностью и на что в итоге напоролись 28.03.2019, 16:47

Почему настала пора дать дорогу частнику.

Если попытаться пересказать в нескольких словах заочную дискуссию Лукашенко с сотрудниками фермы в Слижах, устроенную им во время кадровых перестановок, то может получиться предвыборный девиз: «Частник — ничто, порядок и дисциплина — все!», пишет «Салiдарнасць».

Началось все со слов об обустройстве Минска, готовящегося принять у себя Евроигры, но в итоге свелось к ситуации в Могилевской области:

— Ну и просто Минск нужно сделать удобным хорошим городом для проживания людей. Дисциплина и порядок должны лежать в основе всего. Никакие рассуждения о рынке, о том, что он отрегулирует все, о том, что рыночная экономика — это спасение для нас и так далее и тому подобное... Все это хорошо, я это не отрицаю, но дисциплина и порядок должны лежать в основе всего. Чтобы не было подобных разборок, как это произошло недавно на Могилевщине.

Горькая ирония озвученной руководителем страны причинно-следственной связи заключается в том, что спектакль в холдинге «Купаловское», как и погребение под оршанскими пеплом и руинами прежнего правительства стали прямым итогом многолетней борьбы с беспорядком и отсутствием дисциплины. Борьба эта длится не первый десяток лет. Вот, к примеру, цитата из выступления Александра Лукашенко перед участниками семинара руководящих работников в далеком 2002-м:

— Нельзя не сказать об огромном резерве, который нам необходимо пустить в дело как можно быстрее. Резерв этот — борьба с бесхозяйственностью. Так, при значительной нехватке материальных и финансовых средств довольно много их тратится впустую. Бережливость и экономия должны стать поистине всенародным делом. Пример в этом должны показать присутствующие здесь. И при необходимости строго спросить с виновных за нарушения финансовой, технологической и трудовой дисциплины.

Как подсчитал несколько лет назад журналист и блогер Виктор Малишевский, за 12 лет с момента выхода Директивы №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» (март 2004-го), в Беларуси было принято 216 законодательных актов о дисциплине. Но что в итоге?

Вот как иллюстрирует государственное телевидение преимущества дисциплины и порядка над частной собственностью в отдельно взятой Могилевской области. Регионе, в который под личным контролем главы государства со всей страны свозят элитный скот, где он с сыном тестирует в полевых условиях новые образцы зерноуборочной техники, где расположены образцово-показательные агрохолдинги:

После слов Лукашенко о том, что «нельзя априори считать частную форму хозяйствования на земле более эффективной, чем государственную», следующее предложение прозвучит безнадежно. И все же — может, стоит дать шанс частнику после стольких лет борьбы с запаханными в землю рулонами соломы и кладбищами техники?

Для иллюстрации — красноречивый фрагмент из официального сборника Белстата «Сельское хозяйство Республики Беларусь, 2018»:

Конечно, далеко не все безоблачно у белорусских фермеров. Но они, во всяком случае, работают на свой страх и риск, а не за многомиллионные вливания из бюджета.