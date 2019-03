The New York Times: Что поставлено на карту президентских выборов в Украине 28.03.2019, 17:00

Украина ставит жесткие задачи перед своим следующим президентом.

Измученная коррупцией, страдающая от войны с поддерживаемыми Россией боевиками, зависящей от помощи международных организаций на миллиарды долларов, Украина ставит жесткие задачи перед своим следующим президентом, пишет газета The New York Times, (перевод - zn.ua) и агентство Associated Press.

Воскресные выборы, в которые потребует второй тур, если ни один из 39 кандидатов не получит абсолютного большинства, состоятся через пять лет после того, как массовые протесты заставили пророссийского президента бежать из страны. Эти потрясения привели к тому, что Россия аннексировала Крымский полуостров, к сепаратистскому конфликту на востоке Украины, в результате которого погибли более 13 000 человек, и к экономическому спаду.

Газета и агентство представляют некоторые из поставленных на карту вопросов, когда Украина выбирает нового президента:

КОРРУПЦИЯ

Повсеместная коррупция была одной из ключевых претензий к президенту, свергнутому в 2014 году, и сохраняется при его преемнике Петре Порошенко. Индекс восприятия коррупции Transparency International показывает, что Украина находится на 120 месте среди 188 стран, которым присвоено чистое правительство - незначительное улучшение за последние годы, но все еще в соседстве с такими странными странами, как Нигер и Мали.

Порошенко инициировал некоторые антикоррупционные меры, которые требовал Международный валютный фонд для выделения кредитов на миллиарды долларов. Но в этом месяце усилиям специалистов был нанесен значительный удар, когда основной антикоррупционный закон был объявлен неконституционным. Государственные оборонные предприятия, тем временем, втянуты в коррупционный скандал.

Кандидаты пообещали различные жесткие меры против коррупции, в том числе обязательное пожизненное заключение за махинации в оборонке, пожизненные запреты на занятие государственных должностей и разовую налоговую амнистию за скрытые активы. Но коррупция настолько распространена, что такие меры могут дать небольшой эффект, в то время как растущее общественное недовольство требует более решительных действий.

Все ведущие кандидаты обещают, что они будут добиваться членства Украины в Европейском Союзе, но ЕС, похоже, не хочет видеть в своих рядах страну, которая не может или не будет бороться с коррупцией.

РОССИЯ

Ключевые кандидаты также выступают за то, чтобы Украина стремилась к членству в НАТО, что могло бы стать анафемой для России и могло бы помешать попыткам урегулировать другие напряженные отношения, такие как война на востоке Украины и захват Россией 24 украинских моряков в прошлом году.

Перспективы любого разрешения конфликта на востоке неясны, хотя у ключевых кандидатов разные подходы к решению проблемы.

Порошенко, который хочет на второй срок, выступает за так называемые переговоры в нормандском формате России, Украины, Франции и Германии, хотя эти переговоры были практически безрезультатными. Юлия Тимошенко хочет, чтобы состоялись переговоры между сторонами, подписавшими Будапештский меморандум, в котором содержится призыв соблюдать территориальную целостность бывших советских республик, которые отказались от своего ядерного оружия, хотя Россия нарушила этот договор, когда аннексировала Крым.

Владимир Зеленский говорит, что этот вопрос может быть решен только путем прямых переговоров с Россией. Эту идею положительно осветили в России, что говорит о том, что Москва ищет выход из конфликта, который дорого обошелся через международные санкции против РФ.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Повседневная жизнь для многих украинцев бедна и мрачна - средняя заработная плата составляет всего 350 долларов в месяц. Таким образом, 25-процентное повышение цен на природный газ в прошлом году стало серьезным ударом для многих домохозяйств.

Тимошенко сравнила это с "геноцидом" и пообещала снизить цены на газ на 50 и более процентов. Но это может привести к неодобрению со стороны международных финансовых институтов, предоставляющих Украине помощь; повышение цен отвечало требованиям рационализации рынка газа.

Украинская система медицинского обслуживания, в основном не изменившаяся с советских времен, была заведомо бедной, особенно за пределами крупных городов. Реформы продолжаются, но некоторые кандидаты говорят, что изменения недостаточны и затрудняют доступ к врачам общей практики. Тимошенко и Зеленский предлагают ввести страховую медицину.

ЭКОНОМИКА

Экономика Украины восстанавливается после серьезного спада, который она пережила после потрясений 2014 года, но ВВП все еще существенно ниже уровня 2013 года. Готовность следующего президента провести реформы - и состав нового парламента, который будет избран в сентябре - вероятно, будет помогать или мешать инвесторам. Перед президентским голосованием экономисты прогнозировали скромный рост около 2,5% в год, который осложняет прогнозируемая инфляция на уровне около 10%.

Порошенко может указать на экономическое улучшение за время его каденции, в том числе рост прямых иностранных инвестиций. Зеленский призывает упростить налоговый кодекс и устранить препятствия для новых предприятий, чтобы "вы могли открыть бизнес за час". Тимошенко пообещала вдвое снизить налог с предпринимателей и перенаправить экономику Украины с зависимости от сырья на производство готовой продукции.

ДЕМОКРАТИЯ

Вне зависимости от того, кто победит, выборы станут важным тестом приверженности Украины упорядоченной демократии, влияющей как на доверие граждан к властям, так и на международных партнеров.

Напомним, президентская кампания в Украине официально стартовала 31 декабря. Выборы главы государства назначены на 31 марта. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты. Шестеро из них заявили о том, что снимают свои кандидатуры в пользу других кандидатов.