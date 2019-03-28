Как белорусам слетать в Ереван за 10 евро 2 28.03.2019, 17:05

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Фото: charter97.org/ИВАН Межуй

У «Белавиа» акция.

Авиакомпания «Белавиа» проводит традиционную «четверговую» акцию. В Ереван, Кишинев, Казань, Калининград и Краснодар можно улететь от 10 евро.

Стоимость билетов: от 10 евро в одну сторону, от 20 евро туда-обратно (сюда не включены таксы и сборы аэропортов), пишет сайт the-village.me.

Билеты продаются только сегодня, 28 марта, до конца дня. Период путешествия: с 29 марта по 28 апреля 2019 года (дата возврата по второму купону). Акция действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск. Изменения времени и даты вылета запрещены.

Использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.

Приобретенные по специальной стоимости билеты, в том числе при комбинации специального тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается.