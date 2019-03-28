Фотофакт: Витовт и армия под Погоней на новой фреске в православной школе в Гродно 28.03.2019, 17:15

На фреске войско ВКЛ побеждает врага под Грюнвальдом.

Рыцари Великого Княжества Литовского, в составе которых бьется святой князь Федор Острожский, побеждают врага под Грюнвальдом – это сюжет новой картины в православной воскресной школе в Гродно, сообщает «Белсат».

Об этом сообщил в социальных сетях настоятель Покровского кафедрального православного собора в Гродно Георгий Рой.

«В одном из классов здании нашей воскресной школы появилась фреска – икона св. князя Федора Острожского на Грюнвальдской битве. Художник – А. Рыбин. Прототип фрески находится в Покрово-Никольском храме г. Клайпеда», – добавил священник.

На фото видна большая фреска, в центре которой шестиконечный крест святой Евфросинии Полоцкой. Князь Федор отмечен рядом с Витовтом нимбом вокруг головы. В правой части фрески видно, как тевтонские рыцари вызывают короля Ягайло на бой, протягивая ему мечи.

Над головами войска ВКЛ и Польши флаги с Погоней, святым архангелом Михаилом, колоннами и Белым орлом.

Князь Федор Острожский помогал сопернику великого князя Витовта Свидригайло во время войны за власть в Великом княжестве, но потом воевал в составе войск Витовта под Грюнвальдом. Сторонник православия потом воевал и с поляками, и с татарами, защищая южные земли ВКЛ.

Однако затем князь принял монашеские обеты и посвятил себя только служению Богу. В 2002 году решением Синода Белорусского Православной Церкви преподобного Феодора, князь Острожский, причислили к Собору Белорусских святых.