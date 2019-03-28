Активистку оштрафовали на $480 за то, что приковала себя цепью к столбу в центре Минска 8 28.03.2019, 17:29

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Елена Толстая

Фото: «Радыё Свабода»

До суда Елена Толстая три дня держала голодовку в изоляторе временного содержания.

Суд Центрального района оштрафовал на 1020 рублей (480 долларов) сопредседателя движения солидарности «Разам» Елену Толстую за акцию на Октябрьской площади Минска 25 марта. Постановление вынесла судья Виктория Шабуня, передает «Радыё Свабода».

Вечером 25 марта активистка на Октябрьской площади приковала себя цепью к столбу. Так Толстая протестовала против задержаний на митинге-концерта в День Воли 24 марта в Минске и ограничения политических свобод в Беларуси.

До суда Елена Толстая три дня держала голодовку в изоляторе временного содержания. В суде активистка сообщила, что в изоляторе ей не давали возможности писать жалобы и заявления.

Елена Толстая виновной себя не признала. Во время процесса свидетели-милиционеры путались в показаниях. Защитник активистки просил суд оправдать ее, так как, по мнению адвоката, состава административного правонарушения не было.

При задержании 25 марта милиционеры забрали у Елены Толстой бело-красно-белый флаг. Куда он потом делся, выяснить не удалось. Милиционер, который забрал флаг, отказался отвечать на этот вопрос.