Президент Swedbank отправлена в отставку из-за скандала с отмыванием денег 28.03.2019, 17:25

Фото: DELFI / Orestas Gurevičius

Cовет директоров отправил в отставку Биргитту Боннесен.

В четверг утром, 28 марта, совет директоров Swedbank отправил в отставку Биргитту Боннесен, а на пост президента и исполнительного директора назначил Андерса Карлсона. Председатель совета директоров Ларс Идермарк отметил, что последние события стали очень трудными для Swedbank, сообщает Delfi.

"Поэтому Совет освободил Биргитту Бонесен. За три года в должности президента Биргитта Боннесен сделала существенный вклад, создав лидирующий цифровой банк с физическим присутствием", - отметил Ларс Идермарк.

В среду в штаб-квартире Swedbank в Стокгольме прошли обыски в связи с подозрениями в нарушении законодательства об инсайдерской торговле и крупномасштабным отмыванием денег в странах Балтии. Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ЕВМ) в среду сообщило, что о проведении обыска ходатайствовал генеральный прокурор Томас Лангрот, который выясняет, получили ли 15 крупнейших акционеров банка инсайдерскую информацию о возможной причастности банка к крупному отмыванию денег еще до того, как об этом сообщили СМИ в Швеции.

Вещательная корпорация SVT в феврале писала о том, что между эстонскими филиалами банков Swedbank и датского Danske Bank было перемещено порядка 40 млрд шведских крон, или почти 3,8 млрд евро денег сомнительного происхождения.